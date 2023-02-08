Минцифры разработало приложение «Госуслуги. Карта болельщика»

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С его помощью можно сохранить билет и пройти на стадион, даже если на телефоне не работает интернет: достаточно показать QR-код на входе.



Скоро можно будет оформить Карту сразу в приложении, без подтверждения в МФЦ. Она нужна для посещения футбольных матчей Российской Премьер-Лиги. Карту болельщика должны иметь все участники: зрители, в том числе дети до 14 лет, спортсмены, персонал, представители СМИ.



Что еще можно сделать в приложении:

• узнать расписание матчей, стадион, посмотреть место на карте;

• перейти на сайт клуба для покупки билетов - причем их можно купить сразу на компанию, а потом «раздать» владельцам;

• узнать о бонусных программах клубов;

• добавить спортивное событие в календарь.



Где скачать приложение?

• RuStore: vk.cc/clo1DQ;

• Google Play: vk.cc/clo1KS;

• AppStore: vk.cc/clo1OG;

• AppGallery: vk.cc/clo1RA.