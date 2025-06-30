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Минспорта СО провело стратегическую сессию по вопросам развития физкультуры и спорта в регионе

30 июня 2025 15:45
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Обсудили вопросы развития отрасли со спортивной общественностью.

Министерство спорта Самарской области провело стратегическую сессию по вопросам развития физической культуры и спорта в регионе. В мероприятии приняли участие представители спортивной общественности: муниципальные служащие, члены спортивных федераций, директора спортивных школ, члены Общественного совета при министерстве.

Министр спорта Лидия Рогожинская подвела промежуточные итоги работы: рассказала об итогах федерального проекта «Спорт – норма жизни», о росте числа населения, вовлеченного в занятия физкультурой и спортом, о расширяющемся списке мер социальной поддержки в области спорта, о ходе подготовки региона к проведению международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» и об основных целях, обозначенных в программе социально-экономического развития Самарской области на период 2024-2029 годов.

- Одним из направлений программы является создание 100 спортивных сооружений ежегодно, как по линии министерства спорта, так и других региональных и муниципальных органов исполнительной власти. В этом году возводятся 88 сооружений открытого типа: это площадки ГТО и воркаута, с полимерным покрытием и с искусственной травой. Также запланировано создание спортивных объектов с использованием технологий модульного строительства и приведение объектов в нормативное состояние. В этом году в плане ремонтных работ мы сосредоточились на тех объектах, что будут задействованы в форуме «Россия – спортивная держава», но в дальнейшем будем работать в том числе по заявкам муниципалитетов, - отметила Лидия Рогожинская.

Участники сессии обсудили актуальные проблемы отрасли и пути их решения. Были затронуты темы развития детско-юношеского и массового спорта, пропаганды здорового образа жизни, поиска внебюджетных источников финансирования спорта, импортозамещения, улучшения спортивной инфраструктуры и медицинского обеспечения в сфере спорта, повышения уровня удовлетворенности населения условиями для занятий спортом и физической культурой.

Отдельно прозвучала тема развития адаптивного спорта и вовлечения в занятия ветеранов боевых действий. Проблему обозначил Герой России, помощник губернатора Самарской области, выпускник первого потока «Школы героев» Максим Девятов. Напомним, программа «Школа героев» инициирована губернатором Вячеславом Федорищевым и является продолжением президентской – «Время героев». 

- Чтобы человек, переживший травму, не остался один на один со своими проблемами, а пришел в спорт, его нужно привести буквально за руку. Это тяжелая работа. Ассоциация ветеранов СВО работает в этом направлении, но до всех мы, конечно, дотянуться не можем. Нужны помощь и содействие муниципалитетов и федераций по видам спорта, - сказал он.

Министр спорта призвала представителей органов местного самоуправления создавать доступные условия для занятий спортом как для ветеранов СВО, так и для других категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья, и уделить особое внимание обучению тренеров по адаптивному спорту.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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