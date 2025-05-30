Минспорт Самарской области принимает участие в организации Всероссийского спортивного диктанта

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В Московской городской думе прошел круглый стол «Всероссийский спортивный диктант: от знаний – к победам», на котором прошла презентация Всероссийского спортивного диктанта.



Идею проведения спортивного диктанта поддержал министр спорта России, президент ОКР Михаил Дегтярев.



В обсуждении участвовали Мария Киселева, Виталий Смирнов, Ирина Роднина, Наталья Ищенко, Светлана Журова, Софья Великая и другие.



В онлайн-формате участие в круглом столе приняли представители органов исполнительной власти четырех регионов России, в их числе министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.



Спортивный диктант состоится в начале октября 2025 года - накануне открытия XIII международного форума «Россия - спортивная держава».



Участниками могут стать все желающие, интересующиеся основами здорового образа жизни и историей развития спорта в нашей стране.

Фото: Минспорта региона