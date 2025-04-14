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Министр спорта призвал вернуть продажу пива на российских стадионах

14 апреля 2025 15:35
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Министр спорта призвал вернуть продажу пива на российских стадионах

В России на стадионах нужно возвращать продажу пива. Такое мнение высказал министр спорта Михаил Дегтярев.

По мнению чиновника, таким образом, удастся направить средства на содержание спортивных сооружений и улучшение их состояния.

"Моя позиция – пиво не только можно, но и нужно вернуть на стадионы. Люди, если захотят, все равно будут покупать в ларьке рядом. Лучше пусть они эти деньги принесут на спортивные сооружения, ведь на их содержание требуются дополнительные средства. Пусть эти средства пойдут с продажи пива", – заявил министр в мастерские управления "Сенеж" в рамках образовательной программы "Мастерская управления событиями".

Участникам соревнований – хоккеистам, футболистам, баскетболистам – пить пиво не надо. Для болельщиков это по желанию, добавил Дегтярев.

Продажа пива на спортивных объектах прекратилась с 1 января 2005 года. Исключение составили матчи чемпионата мира по футболу в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, пишет Смотрим.

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