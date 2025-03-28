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Матч с «Локомотивом» рассудит Сергей Иванов

28 марта 2025 13:27
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Матч с «Локомотивом» рассудит Сергей Иванов

Назначены арбитры на 22-й тур Мир РПЛ 2024/25. Игру «Крылья Советов» – «Локомотив», которая состоится на «Солидарность Самара Арене» в пятницу, 28 марта, в 19:30, будет обслуживать следующая судейская бригада: главный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); помощники судьи – Алексей Лунёв (Новосибирск), Варанцо Петросян (Москва); резервный судья – Ярослав Хромей (Воронеж); VAR – Владимир Москалёв (Воронеж); AVAR – Андрей Фисенко (Владивосток); инспектор – Юрий Баскаков (Клин); делегат РПЛ – Сергей Кочетов (Нижний Новгород).

Статистику судейства «Крыльев Советов» Сергеем Ивановым можно посмотреть здесь.

Фото: сайт ФК

Теги: Крылья Советов Футбол

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