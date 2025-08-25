Максим Меделяев из Самарской области стал победителем Кубка защитников Отечества

198

В Нижегородской области завершилось физкультурное мероприятие Приволжского федерального округа «Кубок защитников Отечества».



В заключительный день соревнований состоялся турнир по спортивному метанию ножа, в котором лучшие результаты показали спортсмены из Самарской области:

Максим Меделяев

Павел Гриднев



Также в копилке сборной Самарской области медали «Кубка защитников Отечества» в волейболе сидя, стрельбе из лука (Иннокентий Красильников), пулевой стрельбе (Максим Меделяев) и пауэрлифтинге (Валерий Богатиков) среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Фото: минспорта СО