«Лыжня России»: в Самарской области пройдут лыжные забеги 

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В субботу, 10 февраля, на территории Самарской области пройдут лыжные забеги в рамках XLII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

«Лыжня России» - массовое мероприятие федерального проекта «Спорт – норма жизни», нацпроекта «Демография», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. На старт по всей стране выходят сотни тысяч единомышленников, поклонников лыжного спорта, здорового и активного отдыха.

Развитию спорта и популяризации здорового образа жизни в Самарской области – особое внимание. Благодаря национальным проектам и личному вниманию главы региона Дмитрия Азарова в регионе создаются комфортные условия для занятий. Более 50 % жителей области регулярно занимаются физкультурой и спортом.

Ежегодно участниками «Лыжни России» в регионе становятся тысячи человек. В гонке принимают участие и любители, и профессионалы. В 2023 году на старт вышли 11 тысяч жителей Самарской области. Всего в регионе лыжными гонками занимаются свыше 16 тысяч человек, отделения по виду спорта работают в 6 государственных и муниципальных спортивных школах. Действует 16 лыжных баз, 74 зарегистрированные лыжные и одна лыжероллерная трасса.

Центральный старт «Лыжни России» будет дан в Самаре на территории спортивной школы «Чайка». Напомним, лыжероллерная трасса построена по федеральному проекту «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» и предназначена для круглогодичного проведения официальных соревнований, тренировочных занятий спортивных школ, а также массовых катаний на лыжах в зимний период.

Также лыжные забеги пройдут в Жигулевске, Новокуйбышевске, Октябрьске, Отрадном, Сызрани, Тольятти, в муниципальных районах Безенчукский, Большечерниговский, Борский, Елховский, Камышлинский, Кинель-Черкасский, Клявлинский, Кошкинский, Красноярский, Нефтегорский, Сергиевский, Ставропольский, Сызранский, Челно-Вершинский, Шенталинский, Шигонский.

В 2024 году впервые реализован электронный сервис для записи участников через портал Госуслуг по ссылке: https://clck.ru/36zHGq.

Комиссия по допуску участников будет работать в пресс-центре спортивной школы «Чайка» (Самара, Красноглинское шоссе, 116, 2-й этаж, вход со двора) с 5 по 9 февраля с 12:00 до 20:00, 10 февраля с 08:30. Индивидуальные участники предоставляют комиссии паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС и медицинское заключение врача о допуске к участию в соревнованиях. Коллективные заявки должны быть заверены врачом и руководителем организации.

Предварительная программа:

10:20 Старт на 5 км (юноши 2006-2013 г.р.)

10:35 Старт на 5 км (девушки 2006-2013 г.р.)

10:50 Старт на 10 км (мужчины 2005 г.р. и старше)

11:00 Старт на 10 км (женщины 2005 г.р. и старше)

11:40 Официальная церемония открытия

11:50 Церемония награждения победителей забегов на 5 км

12:00 Старт на 2 км (участники 2016 г.р. и старше)

12:10 Церемония награждения победителей забегов на 10 км

13:00 Официальное закрытие

Фото: pxhere.com