На Всероссийском съезде обсудили диагностику и лечение врожденных пороков сердца.
Самара стала местом проведения Всероссийского съезда детских кардиохирургов и специалистов по врожденным порокам сердца
Увеличение дней отдыха необходимо не только гражданам предпенсионного возраста, но и молодым работникам и людям среднего возраста.
Депутаты Госдумы предложили увеличить отпуска в России с 28 до 35 дней
В следующем туре, 1 октября, тольяттинский клуб сыграет на выезде с калининградской "Балтикой".
"Локомотив" обыграл "Акрон" в Кубке России - 3:1
По информации Росприроднадзора, проведено выездное обследование территории совместно с природоохранной прокуратурой.
Минприроды СО: о ситуации со сбросом отходов возле поселка Спутник в Волжском районе
Принять участие в Фестивале традиционно могут любительские детские (возраст участников 6-17 лет включительно) и молодежные (возраст 18-35 лет включительно) театральные коллективы из регионов Приволжского федерального округа.
В регионе открылся прием заявок на участие в фестивале ПФО «Театральное Приволжье»
Они представляют свою продукцию в направлениях «Кондитерские и хлебобулочные изделия», «Замороженные продукты, полуфабрикаты и готовая кулинария», «Мясо, птица и яйца», «Масложировая продукция и соусы», «Бакалея» и др. 
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
С просьбой о его установке к главе города Самара Ивану Носкову обратилась инициативная группа жителей домов №№ 118, 121 и 127 во время его последнего рабочего выезда в Советский район.
В Самаре в районе дома № 127 по улице Аэродромной установили павильон остановки общественного транспорта
Для показа собраны самые яркие снимки с региональных, всероссийских и международных соревнований, чемпионатов и турниров. 
Сегодня на медиаэкранах на площади Славы стартовала выставка фотографий «Самарский спорт»
Мероприятия
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
"Локомотив" обыграл "Акрон" в Кубке России - 3:1

16 сентября 2025 22:13
99
В следующем туре, 1 октября, тольяттинский клуб сыграет на выезде с калининградской "Балтикой".

Московский "Локомотив" обыграл тольяттинский "Акрон" в матче четвертого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу, передает РИА Новости.

Встреча группы D прошла в Самаре и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Дубль оформил Николай Комличенко. Нападающий забил свои 100-й и 101-й мячи в профессиональной карьере. Также автоголом отметился защитник "Акрона" Денис Попенков.

У хозяев отличился Дмитрий Пестряков (пенальти).

В следующем туре, 1 октября, тольяттинский клуб сыграет на выезде с калининградской "Балтикой".

 

Фото:  freepik.com

