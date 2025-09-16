99

Московский "Локомотив" обыграл тольяттинский "Акрон" в матче четвертого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу, передает РИА Новости.

Встреча группы D прошла в Самаре и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Дубль оформил Николай Комличенко. Нападающий забил свои 100-й и 101-й мячи в профессиональной карьере. Также автоголом отметился защитник "Акрона" Денис Попенков.

У хозяев отличился Дмитрий Пестряков (пенальти).

В следующем туре, 1 октября, тольяттинский клуб сыграет на выезде с калининградской "Балтикой".

Фото: freepik.com