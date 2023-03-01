Лидия Рогожинская подписала соглашение по созданию центров раннего физмческого развития детей в регионе 

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В рамках форума «Мы вместе. Спорт» врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская подписала соглашение по созданию и организации деятельности центров раннего физического развития детей на территории 63 региона.



Соглашение направлено на создание условий для вовлечения детей в возрасте от 2 до 7 лет в систематические занятия физической культурой и спортом, определения предрасположенности детей к занятиям видами спорта посредством выявления их задатков и способностей, а также апробирования, внедрения технологий и продуктов по приоритетным направлениям государственной политики Российской Федерации в области физической культуры и спорта.



Подписание прошло в присутствии заместителя Министра спорта Российской Федерации Одеса Байсултанова.

Фото: минспорта СО