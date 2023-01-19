«Крылья Советов» завершили первый тренировочный сбор в Турции

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Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» завершили первый тренировочный сбор в Турции. Сегодня наша команда провела контрольный матч в закрытом режиме, который завершился со счетом 2:0 в пользу самарцев.

Голами отметились Амар Рахманович и Артем Соколов, реализовавший пенальти.

Второй сбор «Крылья» проведут с 22 января по 3 февраля.

23 января наша команда сыграет против сербского клуба «Раднички». Поединок будет показан в прямом эфире на клубном телевидении, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"