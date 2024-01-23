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«Крылья Советов» завершат первый сбор в Турции двумя матчами

23 января 2024 21:29
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В среду, 24 января пройдет первый контрольный матч на зимних сборах.

Футболисты «Крыльев Советов» продолжают подготовку к возобновлению сезона в Турции. FONBET первый сбор продлится до 26 января. В рамках УТС у нашей команды запланировано два контрольных матча.

В среду, 24 января пройдет первый контрольный матч на зимних сборах. Соперником команды станет клуб из Северной Македонии – «Гостивар». Начало матча в 18:00 по самарскому времени. Заключительный матч на сборах состоится 26 января против сербской команды «Раднички 1923». Начало – 12:30 по самарскому времени.

Прямые трансляции матчей смотрите на сайте и в приложении FONBET или на ютуб-канале клуба, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:    пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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