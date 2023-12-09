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"Крылья Советов" в Москве проиграли "Спартаку"-  0:3                   

9 декабря 2023 17:09
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Чемпионат возобновится в следующем году.

В последнем в этом году туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Москве встречались со "Спартаком".

Хозяева поля открыли счет на второй минуте встречи. Удар с линии штрафной отличился Квинси Промес – 1:0.

Через шесть минут Александр Соболев удвоил преимущество "Спартака" – 2:0.

На 50 минуте Кристофер Мартинс установил окончательный счет в матче – 3:0.

Чемпионат возобновится в следующем году. В 19 туре, запланированном на 1-3 марта, "Крылья Советов" сыграют в гостях с "Ростовом", сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

 

Теги: Крылья Советов Самара

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