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«Крылья Советов» в июне и июле проведут четыре контрольных матча

18 июня 2024 09:19
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«Крылья Советов» в июне и июле проведут четыре контрольных матча

«Крылья Советов» в июне и июле проведут четыре контрольных матча в рамках подготовки к новому сезону, сообщается в телеграм-канале клуба.

В КС уточнили, что после отпуска футболисты встретились в Москве, где прошли медицинское обследование в специализированной клинике. Сегодня команда начнет подготовку к новому сезону в Самаре.

Первая встреча состоится 29 июня в Казани: соперником станет команда из Набережных Челнов. На домашнем стадионе 7 июля самарцы сыграют с саратовским «Соколом». О дате и времени проведения других контрольных матчей будет известно позже

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