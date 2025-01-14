«Крылья Советов» провели первую тренировку на FONBET Зимних сборах

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Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» провели первую тренировку в рамках первого этапа FONBET Зимних сборов. Занятие проходило на поле футбольного комплекса «Титаник Мардан», который находится в Ларе.

Первый учебно-тренировочный сбор продлится до 24 января. В распоряжении тренерского штаба «Крыльев» на этом сборе будет 32 футболиста.

Вратари: Иван Ломаев, Сергей Песьяков, Богдан Овсянников, Евгений Фролов.

Защитники: Гленн Бейл, Томас Галдамес, Илья Гапонов, Роман Евгеньев, Доминик Ороз, Кирилл Печенин, Николай Рассказов, Александр Солдатенков, Илья Грибакин.

Полузащитники: Сергей Бабкин, Иван Бобер, Максим Витюгов, Бенхамин Гарре, Игорь Дмитриев, Роман Ежов, Дмитрий Иванисеня, Фернандо Костанца, Виктор Мендес, Иван Олейников, Амар Рахманович, Денис Якуба, Николай Максимов.

Нападающие: Ульви Бабаев, Павел Попов, Иван Сергеев, Дмитрий Цыпченко, Владислав Шитов, Владимир Игнатенко.

Запланировано два контрольных матча – 22 января «Крылья» сыграют с болгарским клубом «Ботев», а 24 января с сербским «Единством», сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"