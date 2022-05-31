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«Крылья Советов» подписали Матео Барача из «Сочи»

31 мая 2022 16:24
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«Крылья Советов» подписали Матео Барача из «Сочи»
27-летний хорватский защитник Матео Барач, выступавший за «Крылья Советов» на правах аренды, присоединился к самарцам на постоянной основе. «Крылья» выкупили у «Сочи» права на футболиста.
 
По итогам первого после повышения сезона в РПЛ команда Игоря Осинькина набрала 41 очко и расположилась на восьмой строчке в турнирной таблице лиги. Заключить пари на то, как самарский клуб проявит себя в следующем сезоне с обновленным составом, можно в приложении и на сайте 1xbet. Обзор на БК доступен на сайте «Рейтинг Букмекеров».
 
Барач присоединился к самарцам в феврале этого года. Под руководством Осинькина хорват принял участие в 6 матчах, в которых отметился голом в ворота «Зенита» (1:1) и двумя желтыми карточками.
 
Руководство «Крыльев Советов» воспользовалось пунктом о выкупе в арендном соглашении с «Сочи». По данным портала Transfermarkt, сумма компенсации составила 500 тысяч евро при трансферной стоимости игрока в 1,5 млн евро. Контракт с хорватским спортсменом подписан на 2 года.
 
Спортивный директор самарского коллектива Сергей отметил «отличные физические данные» и «хорошее игровое мышление» защитника, подчеркнув, что Матео успешно интегрировался в тактические построения тренера.
 
За свою карьеру Барач успел поиграть за «Драговоляц», «Шибеник» и «Осиек» на родине, а также за австрийский «Рапид». В 2017 году хорват дебютировал за национальную команду в товарищеской игре. Пока это единственный матч защитника за сборную.
 
Фото: Сайт ФК «Крылья Советов»

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