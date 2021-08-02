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Матч против "Арсенала" пройдет в Туле 7 августа.
"Крылья Советов" готовятся к матчу против тульского "Арсенала"
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"Крылья Советов" готовятся к матчу против тульского "Арсенала"

2 августа 2021 23:00
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Матч против "Арсенала" пройдет в Туле 7 августа.

Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" сегодня начали подготовку к матчу 3-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги против тульского "Арсенала".

В общей группе занимались все футболисты, кроме Дениса Якубы, которому назначено дополнительно обследование в связи с травмой, полученной в матче против "Спартака", и Дмитрия Прищепы, который работал индивидуально. Дмитрий Кабутов тренировался с некоторыми ограничениями из-за повреждения.

В следующей встрече за нашу команду сможет сыграть нападающий Максим Глушенков. Он будет заявлен за "Крылья" на этой неделе.

Матч против "Арсенала" пройдет в Туле 7 августа. Начало поединка в 18:30 по самарскому времени. Встречу в прямом эфире покажет телеканал "Матч Премьер", передает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: "Крылья Советов" подготовка к матчу

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