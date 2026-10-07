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Beeline Cloud открыл бизнесу доступ к защищённым ИИ-рабочим местам

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Beeline Cloud запустил AI Hive Platform — комплексную экосистему ИИ-рабочих мест для бизнеса.

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Beeline Cloud запустил AI Hive Platform — комплексную экосистему ИИ-рабочих мест для бизнеса. Решение переосмысляет подход к корпоративному искусственному интеллекту: вместо разрозненного доступа к чат-ботам компании получают защищённую рабочую среду, в которой у каждого сотрудника появляются персональные автономные ИИ-агенты, контролируемые человеком.

AI Hive Platform создана для решения прикладных задач команд любого профиля. Агенты берут на себя генерацию и проверку кода, подготовку документации и отчётов, аналитику данных, а также глубокую навигацию по корпоративным базам знаний. При этом все операции происходят внутри доверенного контура предприятия.

Сотрудник взаимодействует с платформой через профильные рабочие места: beeClaw автоматизирует кросс-функциональные бизнес-задачи и подготовку документов, beeCode отвечает за разработку и тестирование кода, а beeRAG обеспечивает поиск по корпоративным регламентам с обязательными ссылками на первоисточники.

Под капотом задействован интеллектуальный контур безопасности и маршрутизации. Модуль beeKeeper проверяет запрос и маскирует персональные данные до выхода во внешние шлюзы, после чего умный шлюз beeGate направляет задачу по наиболее выгодному и производительному пути — во внешние LLM или в собственную инфраструктуру клиента. Управлением и дообучением локальных алгоритмов занимается сервис beeML. При этом каждое действие агента фиксируется в аудит-логах и тарифицируется, обеспечивая прозрачность и подконтрольность ИИ человеку.

Преимущества платформы:

• Сотрудники сразу приступают к бизнес-задачам без необходимости настраивать сложные цепочки промптов или тратить месяцы на интеграцию.

• Поддержка любых сценариев — от обращения к API передовых глобальных моделей до полностью изолированных on-premise контуров и Private AI Cloud.

• Обработка информации в защищённом периметре с обязательной деперсонализацией ПДн перед отправкой во внешние сервисы.

• Архитектура RAG всегда подтверждает выводы прямыми цитатами из загруженных документов.

• Прозрачные квоты, точный подсчёт стоимости каждого запроса и полный журнал аудита действий ассистентов.

• Лёгкий старт от нескольких рабочих мест на API до выделенного отказоустойчивого AI-кластера в собственном ЦОД.

«Российский бизнес уже прошёл этап хаотичных экспериментов с отдельными нейросетями. Сегодня компаниям нужны не просто окна диалога с LLM, а предсказуемые, безопасные и глубоко интегрированные цифровые рабочие места. С AI Hive Platform мы даём рынку именно это — готовую среду ИИ-коллаборации, где агенты органично встраиваются в ежедневные процессы, знают регламенты компании лучше любого новичка, но при этом критически важные данные ни при каких обстоятельствах не покидают защищённый периметр. Мы объединили свободу выбора лучших мировых моделей с гарантией суверенитета корпоративных знаний и строгим финансовым контролем за каждым запросом», — прокомментировал генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов.

«Главная проблема корпоративного ИИ — не качество моделей, а доверие к ним. Мы собрали платформу, где сотрудник получает все лучшие модели в одном окне, а компания видит, какие данные куда ушли и во что обходится каждый запрос. Это превращает ИИ из эксперимента в управляемый инструмент», — отметил директор по ИИ Beeline Cloud Михаил Степнов.

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г. Москва, ОГРН 1027700166636

 

Фото:   magnific.com

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