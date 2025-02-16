Я нашел ошибку
Главные новости:
Эксперт рассказала о причинах роста тарифов на капремонт в 2025 году
Эксперт рассказала о причинах роста тарифов на капремонт в 2025 году
Контрольный матч.
«Крылья» обыграли казахстанский «Кызыл-Жар» - 1:0
Кроме участка автодороги М-5 "Урал".
В Самарской области снято ограничение выезда маршрутных транспортных средств
Возбужденно уголовное дело.
Тольяттинка украла из гаражного бокса имущество на 25 тысяч рублей
В течении дня будут проводится работы по обработке и очитке тротуаров и пешеходных дорожек, удалению наледи, вывозу снега, а также очистке дворовых и внутриквартальных территорий.
На уборке Самары от снега сегодня задействовано 212 единиц техники и 3050 дворников
«Сейчас полезная — это обычная соль, плюс для средней полосы России йодированная. Она полностью дает суточную дозу йода».
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина рассказала россиянам о самой полезной соли
57-летней женщине назначено амбулаторное лечение.   
В Сызрани при столкновении двух автомобилей пострадала женщина
Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между припаркованной техникой, теряя при этом драгоценное время.
МЧС СО: прaвильнaя паркoвка вашего автомобиля во дворе позволит пожарным быстрее добраться до места вызова
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.31
-0.72
EUR 94.89
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдут соревнования по танцам на льду «Кумпарсита»
Минкульт СО: 5 идей для культурного свидания
Самарцев приглашают сыграть в шахматы и джакколо во Дворце ветеранов
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

«Крылья» обыграли казахстанский «Кызыл-Жар» - 1:0

16 февраля 2025 14:03
110
Контрольный матч.

Контрольный матч.

«Кызыл-Жар» (Казахстан) – «Крылья Советов» – 0:1 (0:1)

Гол: 17 Бабаев, 39'.

«Крылья Советов»: 81 Овсянников (71 Недоспасов, 71'), 15 Рассказов, 24 Евгеньев, 65 Грибакин, 3 Галдамес, 21 Иванисеня, 7 Цыпченко (76 Бобер, 46'), 76 Бобер (98 Максимов, 24'), 17 Бабаев (92 Попов, 46'), 20 Рахманович (91 Игнатенко, 46'), 73 Шитов (17 Бабаев, 69') (18 Якуба, 77').

Запасные: 39 Фролов, 30 Песьяков, 95 Гапонов, 5 Ороз, 23 Бейл, 25 Печенин, 22 Костанца, 6 Бабкин, 11 Ежов, 28 Дмитриев, 19 Олейников, 13 Сергеев.

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На «Солидарность Самара Арене» 9 марта пройдет игра 20 тура МИР РПЛ против тольяттинского «Акрона».
12 февраля 2025, 16:11
В День влюбленных билеты на матч с «Акроном» по 14 рублей
На «Солидарность Самара Арене» 9 марта пройдет игра 20 тура МИР РПЛ против тольяттинского «Акрона». Футбол в Самаре
656
14 февраля старт третьего сбора.
09 февраля 2025, 15:47
«Крылья» завершили второй сбор матчем вничью с «Пари НН» - 3:3
14 февраля старт третьего сбора. Спорт
1028
Заслуженный ветеран «Крыльев Советов» Валерьян Панфилов вручил победителям забегов сертификаты на посещение ближайшего домашнего матча команды.
09 февраля 2025, 15:42
«Крылья Советов» наградили победителей забегов «Лыжни России»
Заслуженный ветеран «Крыльев Советов» Валерьян Панфилов вручил победителям забегов сертификаты на посещение ближайшего домашнего матча команды. Спорт
1056
В центре внимания
На встрече с жителями глава региона объявил ряд решений по развитию социальной и коммунальной инфраструктуры поселка.
15 февраля 2025  16:18
Вячеслав Федорищев объявил о решениях по развитию социальной и коммунальной инфраструктуры поселка Рощинский
513
В выходные в Самаре движение транспорта по улице Советской Армии, на участке от Московского шоссе до улицы Тихвинской, будет закрыто
15 февраля 2025  12:55
В выходные в Самаре движение транспорта по улице Советской Армии, на участке от Московского шоссе до улицы Тихвинской, будет закрыто
582
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
15 февраля 2025  12:42
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
1128
Глава региона поблагодарил Ольгу Баталину за очередной визит в регион и подчеркнул: взаимодействие с федеральным министерством труда очень важно.
14 февраля 2025  18:32
Вячеслав Федорищев и замминистра труда РФ Ольга Баталина обсудили задачи поддержки семей с детьми в регионе
812
По поручению Вячеслава Федорищева для сотрудников органов власти провели семинар по эффективной отработке обращений жителей
14 февраля 2025  12:59
По поручению Вячеслава Федорищева для сотрудников органов власти провели семинар по эффективной отработке обращений жителей
553
Весь список