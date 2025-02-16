«Крылья» обыграли казахстанский «Кызыл-Жар» - 1:0

Контрольный матч.
«Кызыл-Жар» (Казахстан) – «Крылья Советов» – 0:1 (0:1)
Гол: 17 Бабаев, 39'.
«Крылья Советов»: 81 Овсянников (71 Недоспасов, 71'), 15 Рассказов, 24 Евгеньев, 65 Грибакин, 3 Галдамес, 21 Иванисеня, 7 Цыпченко (76 Бобер, 46'), 76 Бобер (98 Максимов, 24'), 17 Бабаев (92 Попов, 46'), 20 Рахманович (91 Игнатенко, 46'), 73 Шитов (17 Бабаев, 69') (18 Якуба, 77').
Запасные: 39 Фролов, 30 Песьяков, 95 Гапонов, 5 Ороз, 23 Бейл, 25 Печенин, 22 Костанца, 6 Бабкин, 11 Ежов, 28 Дмитриев, 19 Олейников, 13 Сергеев.
Фото: пресс-служба ПФК "КС"