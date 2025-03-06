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Команды СамГТУ и ПривГУПС представят регион на турнире ПФО по баскетболу 3х3 среди студентов вузов

6 марта 2025 18:42
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В областных соревнованиях по баскетболу 3х3 среди студентов в этом году приняли участие 13 команд – 7 мужских и 6 женских.

В Самаре в «МТЛ Арене» состоялись областные соревнования по баскетболу 3х3 среди команд юношей и девушек – студентов образовательных организаций высшего образования, посвященные 80-летию Победы. Турнир был организован Федерацией баскетбола Самарской области при поддержке министерства спорта и «Организационного центра спортивных мероприятий».

Открыла соревнования министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская. Она напомнила, что команды Самарской области – женская команда СамГТУ и мужская команда Самарского университета – являются победителями и призерами прошлогоднего турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди студентов.

«Желаю участникам соревнований успехов в достижении тех целей, которые они перед собой ставят. У команд Самарской области уже есть опыт побед на турнире ПФО по баскетболу 3х3, который мы высоко ценим. Эти успехи не были случайными: баскетбол является базовым видом спорта для нашего региона, мы проводим множество профессиональных и любительских турниров, в том числе среди студентов. Развитие студенческого спорта, популяризация активного образа жизни среди этой категории населения – это залог формирования здорового поколения и увеличения продолжительности жизни населения нашей страны», - отметила министр спорта Самарской области.

В областных соревнованиях по баскетболу 3х3 среди студентов в этом году приняли участие 13 команд – 7 мужских и 6 женских.

«Баскетбол – это динамичный, захватывающий вид спорта с непредсказуемыми результатами. Это движение и эмоции – то, что нужно студентам, - поделился тренер женской сборной Самарского государственного социально-педагогического университета Илья Быков. – В нашем вузе баскетболом регулярно занимаются около 20 девчонок: на 90 процентов это студентки спортивного факультета, но есть и студенты физмата, и будущие учителя начальных классов. К нам записываются даже абитуриенты, чтобы проявить себя и затем попадать в состав команды».

Тренер женской и мужской команды Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Алексей Королев рассказал, что у его подопечных это первые официальные соревнования – в составах команд выступают в основном первокурсники. «Интерес к тренировкам большой, у ребят есть желание играть и тренироваться, жаль, что не всегда получается совместить расписание тренировок с занятиями. Баскетбол, на мой взгляд, лучшая игра с мячом – молодежная, агрессивная, быстрая. А главное, доступная – для стритбола достаточно одного кольца. Мы проводим тренировки в парке Гагарина, и мне приятно видеть, что баскетбольные площадки в нашем городе никогда не пустуют: постоянно кто-то играет и тренируется».

На региональном этапе студенческие команды разыграли групповой турнир, затем были сформированы пары полуфиналистов и состоялись матчи за медали. По результатам розыгрыша победителями и призерами среди мужских команд стали:

Приволжский государственный университет путей сообщения (ПривГУПС)

Самарский университет имени академика Королева (Самарский университет)

Самарский государственный социально-педагогический университет (СГСПУ)

Среди женских команд сборная СамГТУ подтвердила, что, как и год назад, является сильнейшей в регионе.

Самарский государственный технический университет (СамГТУ)

Самарский государственный социально-педагогический университет (СГСПУ)

Самарский государственный экономический университет (СГЭУ)

Команды-победительницы станут участниками окружного этапа турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди студентов вузов – общественного проекта под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. Соревнования состоятся в Нижнем Новгороде в начале апреля.

 

Фото:   минспорта СО

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