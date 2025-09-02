Команды Самарской области дебютировали в турнире по баскетболу на колясках на Samara Open

161

Команда «СызраньБаскет» была создана при поддержке общественной организации «Сила воли» и городской администрации. Тренировки начались весной, а в августе для ребят были закуплены спортивные коляски. Тренер «СызраньБаскета» - Яна Максимова.

Команда «Samara» сформирована в 2025 году при областном Центре адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. Тренер - Владимир Татьянин.

Противостоял нашим командам опытный соперник, постоянный участник Samara Open - команда «Волга» из Ульяновской области.

По результатам турнира «Волга» заняла первое место, «Samara» стала второй, «СызраньБаскет» - третьим. Награждение провела министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Инклюзивные соревнования по баскетболу проводятся в рамках проекта РФБ «тихий! баскетбол» среди игроков с разными нозологиями, который активно поддерживается Федерацией баскетбола Самарской области.

Фото: СК «Крылья Мечты»/минспорта СО