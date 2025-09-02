Команды Самарской области дебютировали в турнире по баскетболу на колясках на Samara Open

Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте внимательны и осторожны!
Штормовое предупреждение: ночью 3 сентября в регионе ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра
Самарскую область представляет мурал Кирилла Зырянова «Хлеб и сталь Победы», посвящённый трудовому подвигу жителей тыла в годы Великой Отечественной войны.
В Приволжском округе стартовало народное голосование фестиваля уличного искусства «ФормАРТ»
А гол Егора Мовсисяна был признан лучшим в лиге.
«Крылья Советов» - бронзовый призер молодежной лиги по пляжному футболу 
Главная задача проекта – подготовка школьников старших классов к будущей финансово-грамотной жизни, формированию понимания роли налогов как в экономике государства, так и в жизни каждого человека.
В губернии стартует образовательный проект «Налоговый класс»
Соглашение о взаимодействии в этих направлениях подписали ректор СамГМУ и генеральный директор ОЭЗ «ВладМиВа».
СамГМУ и «ВладМиВа» объединят усилия в разработке новых лекарств для стоматологии и подготовке профильных кадров
Трудовая деятельность дает осужденным возможность получить новые полезные навыки, которые помогут им вернуться в общество и обеспечить свою жизнь законным способом.
В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО прошла ярмарка вакансий
Как отметил министр, практическая помощь ординаторов системе здравоохранения была неотъемлемой частью их подготовки.
Выпуск ординаторов СамГМУ - 2025: практическое здравоохранение усилит 561 новый специалист  
Организаторы вновь поощрят лучшие практики сохранения культурного наследия страны среди бизнеса и общественных проектов. 
Стартовал прием заявок на вторую Нацпремию «Наследие дороже» -2025
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Команды Самарской области дебютировали в турнире по баскетболу на колясках на Samara Open

2 сентября 2025 14:08
161
По результатам турнира «Волга» заняла первое место, «Samara» стала второй, «СызраньБаскет» - третьим.

Команда «СызраньБаскет» была создана при поддержке общественной организации «Сила воли» и городской администрации. Тренировки начались весной, а в августе для ребят были закуплены спортивные коляски. Тренер «СызраньБаскета» - Яна Максимова.

Команда «Samara» сформирована в 2025 году при областном Центре адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. Тренер - Владимир Татьянин.

Противостоял нашим командам опытный соперник, постоянный участник Samara Open - команда «Волга» из Ульяновской области.

Инклюзивные соревнования по баскетболу проводятся в рамках проекта РФБ «тихий! баскетбол» среди игроков с разными нозологиями, который активно поддерживается Федерацией баскетбола Самарской области.

 

Фото:  СК «Крылья Мечты»/минспорта СО

