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Команда «Тольяттиазота» стала серебряным призером всероссийских соревнований по баскетболу «Путь сильнейших» среди мужских команд, которые состоялись в Тольятти. ТОАЗ также выступил партнером спортивного мероприятия.

Соревнования длились три дня. В них приняли участие команды из Пятигорска, Оренбурга и Тольятти. По итогу шести матчей в финал вышли сборные ТОАЗа и АвтоВАЗа. По итогам игры «Тольяттиазот» уступил соперникам со счетом 82:69.

Лучшим игроком турнира признан оператор ДПУ производства карбамида 08К Данила Носачев.

В начале июня в Самаре состоится финал четырех чемпионата Самарской области, где команда «Тольяттиазота» также поборется за титул победителя.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО «ТОАЗ»:

«Путь сильнейших» стал самым значимым мероприятием в истории баскетбола города за последнее время. «Тольяттиазот» поддерживает подобные турниры для развития физической культуры в регионе присутствия и корпоративного спорта. Именно он объединяет сотрудников, повышает их вовлеченность в рабочие процессы, поддерживает командный дух и позволяет достичь общую цель — приобщить максимальное количество людей к здоровому образу жизни.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ТОАЗ»: