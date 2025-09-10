Команда Самарской области выступает на Международных спортивных играх Александра Невского

Спортсмены 12-14 лет из 50 регионов России и зарубежных стран собрались в Санкт-Петербурге, где стартуют Международные спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского. Особенность игр в том, что каждую команду сопровождает представитель духовной конфессии.
В программе:
баскетбол 3х3
ГТО
самбо
настольный теннис
шахматы
футбол
фестиваль по скейтбордингу
турнир по онлайн-шахматам
Команды Самарской области выступят в баскетболе, мини-футболе, быстрых шахматах, командных соревнованиях по шахматам.
В рамках игр состоится международный форум «Вера и спорт» (https://t.me/veraisport) с участием руководителей российского спорта, представителей спортивного сообщества, глав традиционных конфессий России, именитых спортсменов, ученых и богословов.
Фото: минспорта СО