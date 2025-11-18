Команда Самарской области стала победителем Кубка технологических видов спорта-2025 в Москве

99

В Москве прошел финальный этап всероссийского «Кубка технологических видов спорта». Его победители и призеры получили путевки на международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего-2025», который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 17 по 23 декабря.



Участие в финальном этапе приняли 140 спортсменов из 38 регионов страны. Чтобы попасть в финал, юноши и девушки 14-18 лет прошли предварительные отборочные этапы в онлайн-формате.



Состязания проводились по трем дисциплинам: спортивное программирование, фиджитал-спорт и гонки дронов.



Сборная Самарской области - команда haveaim - стала победителем в фиджитал-спорте в дисциплине «тактическая стрельба». В личном зачете призерами стали самарские спортсмены:



Павел Потрясов - золото

Даниил Глотов - серебро

Александр Пчелинцев - бронза



Организаторы соревнований: Минспорт России, Минпросвещения России, Росмолодежь, Минобрнауки России, Движение Первых, Всероссийская федерация фиджитал спорта.





Фото: Всероссийская федерация фиджитал спорта/ минспорта СО



