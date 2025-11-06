Команда Самарской области - победитель всероссийских соревнований по керлингу

127

В Самаре в спортивном комплексе «Ипподром-Арена» завершились всероссийские соревнования по керлингу среди смешанных команд, входящие в спортивную программу международного форума «Россия - спортивная держава».

12 команд из 11 регионов России сыграли между собой на групповом этапе, а затем состоялись полуфиналы и финал.

Сильнейшей командой по итогам турнира стала Самарская область-1: Глеб Жохов, Дарья Кириллова, Артём Артюшкин, Екатерина Святкина. Тренеры команды Валентин Усенко и Максим Манихин.

В финале самарцы обыграли команду города Таганрог Ростовской области 6:5. Третье место на турнире взяла команда «Кузбасс» из Кемерова.

Фото: Лилия Файзуллова / минспорта СО