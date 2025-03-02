Команда самарского Строительно- энергетического колледжа имени Мачнева выиграла региональный этап турнира «Футзал - в ссузы»

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Самарская область ежегодно принимает участие во всероссийской акции «Футзал – в ссузы». Региональный финал соревнований разыгран с 26 по 28 февраля на базе спортивного комплекса «Маяк».

По итогам зональных соревнований в финальную часть вышли 12 команд средних специальных учебных заведений Самарской области:

Тольяттинский социально-педагогический колледж ТСПК

Тольяттинский колледж технического и художественного образования ТКТиХО

Тольяттинский политехнический колледж ТПК

Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж НГТК

Губернский колледж ГК-Сызрань

Самарский государственный колледж СГК

Самарский государственный экономический колледж СГЭУ

Самарский машиностроительный колледж СМК

Самарский многопрофильный колледж имени В.Бартенева СМК-Б

Строительно- энергетический колледж имени П.Мачнева СЭК-М

Поволжский государственный колледж ПГК

Самарский колледж цифровой экономики и предпринимательства МИР

Команды сыграли групповой этап, по итогам которого 8 сильнейших вышли в плей-офф.

В матче за третье место ТКТиХО обыграл команду СМК - 6:1.

В финале СЭК-М был сильнее СГК - 4:1.

Проведение массовых футбольных соревнований среди студентов активно способствует популяризации спорта и вовлечению населения в систематические занятия спортом.

Фото: Maxim Kalinkin/минспорта СО