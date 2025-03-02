Команда самарского Строительно- энергетического колледжа имени Мачнева выиграла региональный этап турнира «Футзал - в ссузы»

Самарская область ежегодно принимает участие во всероссийской акции «Футзал – в ссузы». Региональный финал соревнований разыгран с 26 по 28 февраля на базе спортивного комплекса «Маяк».
По итогам зональных соревнований в финальную часть вышли 12 команд средних специальных учебных заведений Самарской области:
Тольяттинский социально-педагогический колледж ТСПК
Тольяттинский колледж технического и художественного образования ТКТиХО
Тольяттинский политехнический колледж ТПК
Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж НГТК
Губернский колледж ГК-Сызрань
Самарский государственный колледж СГК
Самарский государственный экономический колледж СГЭУ
Самарский машиностроительный колледж СМК
Самарский многопрофильный колледж имени В.Бартенева СМК-Б
Строительно- энергетический колледж имени П.Мачнева СЭК-М
Поволжский государственный колледж ПГК
Самарский колледж цифровой экономики и предпринимательства МИР
Команды сыграли групповой этап, по итогам которого 8 сильнейших вышли в плей-офф.
В матче за третье место ТКТиХО обыграл команду СМК - 6:1.
В финале СЭК-М был сильнее СГК - 4:1.
Проведение массовых футбольных соревнований среди студентов активно способствует популяризации спорта и вовлечению населения в систематические занятия спортом.
Фото: Maxim Kalinkin/минспорта СО