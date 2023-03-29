Команда «Самарочка» - чемпион России по настольному теннису

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В Оренбурге завершился лично-командный чемпионат России по настольному теннису. В турнире выступили сильнейшие спортсмены из 26 регионов Российской Федерации, которые разыграли 7 комплектов наград. В очередной раз не было равных представителям 63 региона.



Тайлакова Мария, Щербатых Валерия, Зиронова Екатерина (Самарская область)(командный турнир) - золото;

Тайлакова Мария (Самарская область)/ Владимир Сидоренко (Санкт-Петербург)(парные соревнования, микст);

Зиронова Екатерина (Самарская область)/ Абраамян Элизабет (Нижегородская область)(парный разряд, женщины);

Тайлакова Мария (Самарская область)(одиночный разряд, женщины) - серебро;

Волин Лев/Зиронова Екатерина (Самарская область)(парный разряд, микст).



В командном турнире «Самарочка» повторила успех первой Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.

Фото: минспорта СО