Сегодня прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. Подведели итоги работ по ремонту автомобильных дорог на территории региона.
В Самарской области в 2025 году отремонтировали более 500 км дорог
Оба водителя и мужчина‑пассажир госпитализированы. На месте аварии работали спасатели.
На автодороге «Дубовый Умет – Сухая Вязовка – Рассвет» столкнулись два автомобиля
В Самаре без существенных осадков.  Температура воздуха ночью до +6°С, днем потеплеет до +8°С.
25 ноября в регионе небольшой дождь, до +9°С
24 ноября в Красноярске на стадионе «Платинум Арена» прошел матч ВХЛ.
Хоккеисты ЦСК ВВС одержали победу над «Соколом» со счетом 2:3
Наша команда выиграла все матчи на турнире с более чем двукратным преимуществом и завоевала путевку в полуфинал первенства России.
Команда девушек до 16 лет из Самарской области - победитель первенства ПФО по баскетболу 
Он подвел промежуточные итоги года, поделился результатами и планами по обновлению объектов коммунальной инфраструктуры, дорог и рассказал о подготовке к новогодним праздникам.
Глава Железнодорожного района Самары Вадим Тюнин провел «прямую линию» с жителями
Он ознакомился с ремесленными и художественными мастерскими, где создают свои работы резиденты кластера, и обсудил с ними варианты сотрудничества.
Иван Носков встретился с резидентами креативного кластера «Дом 77»
Иван Носков: «В преддверии 450-летия города нацпроект «Туризм и гостеприимство» для Самары – один из ключевых».
В Самаре подвели промежуточные итоги национального проекта «Туризм и гостеприимство» в 2025 году
Команда девушек до 16 лет из Самарской области - победитель первенства ПФО по баскетболу 

24 ноября 2025 20:35
Наша команда выиграла все матчи на турнире с более чем двукратным преимуществом и завоевала путевку в полуфинал первенства России.

Команда девушек до 16 лет из Самарской области стала победителем первенства Приволжского федерального округа по баскетболу, которое состоялось в Ижевске.

Золотые медали турнира выиграли спортсменки баскетбольной команды СШОР №13 им. Ольги Артешиной под руководством тренера Ларисы Долопчи. 
 
Состав команды: Валерия Кузнецова, Дарья Дягилева, Анна Доброквашина, Мария Байдюкова, Василиса Бетурлакина, Алиса Царевская, Эсмеральда-Ребекка-Кароль Янке, Александра Шарова, Полина Ямалетдинова, Елизавета Ледяева, Илиана Комина, Анастасия Мякшева.

Наша команда выиграла все матчи на турнире с более чем двукратным преимуществом и завоевала путевку в полуфинал первенства России.

 

 

Фото:  pxhere.com

