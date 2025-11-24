Команда девушек до 16 лет из Самарской области - победитель первенства ПФО по баскетболу 

129

Команда девушек до 16 лет из Самарской области стала победителем первенства Приволжского федерального округа по баскетболу, которое состоялось в Ижевске.

Золотые медали турнира выиграли спортсменки баскетбольной команды СШОР №13 им. Ольги Артешиной под руководством тренера Ларисы Долопчи.



Состав команды: Валерия Кузнецова, Дарья Дягилева, Анна Доброквашина, Мария Байдюкова, Василиса Бетурлакина, Алиса Царевская, Эсмеральда-Ребекка-Кароль Янке, Александра Шарова, Полина Ямалетдинова, Елизавета Ледяева, Илиана Комина, Анастасия Мякшева.

Наша команда выиграла все матчи на турнире с более чем двукратным преимуществом и завоевала путевку в полуфинал первенства России.

Фото: pxhere.com