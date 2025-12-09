Кирилл Бородачев - серебряный медалист этапа Кубка мира по фехтованию 

В японском городе Фукуока состоялся этап Кубка мира по фехтованию на рапирах «Трофей принца Такамадо». Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.



В личном зачете серебряным медалистом стал самарец Кирилл Бородачев.



По ходу турнира он обыграл спортсменов из Японии Шунсуке Бабу - 15:10 и Йошики Абе - 15:9, французов Анаса Анана - 15:10 и Рафаэля Савена - 15:9, итальянца Джулио Ломбарди - 15:7 и дошел до финала. В финале Кирилл уступил спортсмену из Гонконга Райану Чою - 9:15. Летом они же встречались в финале чемпионата мира.



Третье место разделили Джулио Ломбарди из Италии и Александр Массиалас из США.

Фото: минспорта СО