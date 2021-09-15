Из «Крыльев Советов» ушел полузащитник-иностранец

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«Крылья Советов» лишились еще одного игрока. Команду покинул 22-летний Сафаа Хади, полузащитник родом из Ирака. Контракт расторгли по обоюдному согласию.

— За время работы с «Крыльями» Сафаа Хади принял участие в 12 матчах. В текущем сезоне российской премьер-лиги он не провел ни одной игры, — рассказали представители футбольного клуба.

Полузащитник перешел в «КС» в феврале 2020 года. За это время его несколько раз вызывали играть за сборную Ирака.

Сафаа Хади — не первый иностранец, который недавно ушел из «Крыльев Советов». До него команду покинул Герман Онугха, пишет 63.ру.