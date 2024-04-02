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«Инклюзивный спорт для всех»: в Тольятти особенные спортсмены будут состязаться в нескольких видах спорта

2 апреля 2024 15:16
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Церемония открытия Спартакиады состоится 5 апреля в 11:00.

Уже третий год на территории Самарской области реализуется проект «Инклюзивный спорт для всех». За это время в регионе участниками проекта стали более 1500 юнифайд-спортсменов и 25 объединенных школ, на базе которых проводятся спортивные тренировки по различным видам спорта.

«Инклюзивный спорт для всех» — это всероссийский проект Специальной Олимпиады России и Благотворительного фонда Владимира Потанина. Проект способствует развитию в России инклюзии и социализации людей с особенностями интеллектуального развития, обучению специалистов для этой работы. В настоящее время он охватывает 15 регионов России: республики Дагестан, Татарстан, Карелия и Башкортостан, Краснодарский, Красноярский и Хабаровский край, Ивановскую, Костромскую, Новосибирскую, Самарскую, Свердловскую, Ростовскую области, города Москва, Санкт-Петербург.

В Самарской области серьезное внимание уделяется развитию адаптивного спорта для людей с ОВЗ. Как отмечает председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями» Самарской области, председатель регионального отделения Самарской региональной общественной благотворительной организации инвалидов с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада Самарской области» Елена Маркелова, поддержка Губернатора Дмитрия Азарова и правительства региона позволяет с каждым годом все больше людей с ограничениями здоровья вовлекать в активные занятия физической культурой и адаптивным спортом, создавать условия для проведения таких занятий.

Уже в ближайшее время Тольятти станет центром инклюзивного спорта. 5-7 апреля 2024 года на базе легкоатлетического манежа будет проводиться Спартакиада Специальной олимпиады Самарской области. Соревнования пройдут по легкой атлетике, настольному теннису, мини-футболу, пауэрлифтингу, бочче, адаптивному тхэквондо, художественной гимнастике и инклюзивной художественной гимнастике для лиц с интеллектуальными нарушениями.

Церемония открытия Спартакиады состоится 5 апреля в 11:00.

«Спорт — это один из немногих, если не единственный вид деятельности, где инвалиды с ментальными нарушениями могут реализовать себя, повышая свои физические возможности, включаться в общественную деятельность. Благодаря участию в соревнованиях, укрепляются семьи, имеющие детей с умственной отсталостью, путем внесения новой атмосферы признания талантов, гордостью за спортсмена, поддержки среди близких и друзей, что, несомненно, особенно актуально в Год семьи, который объявлен нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным в 2024 году!», — говорит председатель регионального отделения Самарской общественной организации «Специальная Олимпиада Самарской области» Елена Маркелова.

Проект «Инклюзивный спорт для всех» был одним и участников форума «Сильные идеи для нового времени». В этом году свыше 1400 проектов подали жители Самарской области на форум. По количеству подданных идей регион занял четвертое место. 32 идеи от Самарской области вошли в федеральный топ-1000 «Сильные идеи для нового времени». Для поддержки авторов проектов по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова, который входит в состав оргкомитета по подготовке и проведению форума «Сильные идеи для нового времени», создан «Навигатор сильных идей». На этой площадке разработчики могут взаимодействовать с органами исполнительной власти напрямую, получать оперативную и доступную информацию.

 

Фото:  Департамент информационной политики СО

Теги: Тольятти

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