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Запуск зрителей начнется за 2 часа до игры – 15:30.
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Информация о матче «Крылья Советов» – «Акрон»

8 марта 2025 19:06
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Запуск зрителей начнется за 2 часа до игры – 15:30.

Оформить карту болельщика можно на стадионе в день матча. График работы МФЦ, 3 гейт: 13:30 – 18:30.

Приобрести билеты можно онлайн на клубном сайте, на Яндекс Афише и KASSIR.RU, а также в клубных магазинах на «Металлурге», в ТЦ «Вертикаль» и на стадионе в день игры.

Кассы на стадионе расположены на 2 и 3 гейтах и открыты с 15:30.

В день матча с тольяттинским «Акроном» в тестовом режиме будут работать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены» из двух точек города. Обращаем ваше внимание, количество мест в автобусах ограничено!

По окончании матча будет ждать дополнительный транспорт:

- трамваи №11 и №12 будут ожидать на конечной остановке «Солидарность Самара Арена»;

- автобусы №1, №67, №34 и №41, следующие по направлению проспекта Кирова, будут на остановке «Улица Алма-Атинская»;

- автобусы №1 и №67 до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи будут на остановке «Улица Дальняя».

Для комфорта всех болельщиков открыты теплые зоны на четвертом этаже трибун А и С.

На секторе С122 и в зоне VIP можно взять плед под депозит 500 рублей (оплата возможна как наличными, так и банковскими картами). В фаншопах на гейтах 2 и 3, С122, секторе VIP, зоне гостеприимства А (4 этаж, сектор А) приобрести теплую атрибутику.

В точках питания в брендированные термокружки «Крыльев Советов» объёмом до 500 мл можно налить кипяток.

Для всех болельщиков также будут доступны бесплатные парковки у стадиона, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Теги: Крылья Советов Самара

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