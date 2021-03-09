Игорь Осинькин: На "Металлурге" можно понять, чем дышит самарский футбол

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Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина после победы над "Чертаново" в 28 туре ОЛИМП-ФНЛ (5:0) размещена на сайте ФК.

– Для нас сложный матч был в плане того, что мы понимали, что соперник приехал в ослабленном составе. Формально, они считались аутсайдером. Эта игра была после важных для нас матчей, энергозатратных – с "Нижним Новгородом" и "Химками". Мы должны в этой ситуации проводить ротацию, обязательно брать очки, постарались ребят настроить на матч, донести до них, что матч может складываться по-разному. Такие команды, как "Чертаново", "Спартак-2", "Краснодар-2" имеют, может, не такую стабильную игру, как у соперников, которые в верхней части таблицы. Но у них много индивидуально сильных футболистов. И сегодня, действительно, какие-то ситуации мы реализовали, стандартные положения, какие-то моменты, связанные с ошибками защитников, но то, как играло "Чертаново", я думаю, что не в зачет могут занести себе только счет. А сама игра, на мой взгляд, с их стороны очень интересная. Они очень надежно мяч контролировали, ловили нас на быстрых атаках достаточно часто. Мне бы хотелось, чтобы мы с такими атаками чуть легче справлялись. Но самое главное, наверное, что мы взяли свои очки, что мы на этом поле поиграли. Это поле намоленное, где много-много поколений футболистов поиграло. Здесь еще сыграть, понять, какая здесь была атмосфера, понять, чем дышит самарский футбол, наверное, с этого стадиона это легче. Это, в первую очередь, касается ребят, которые в команде не так долго. За себя скажу, что все-таки 8 лет в Тольятти. Я здесь очень-очень много раз побывал, но в основном, это было на трибуне, а не на бровке.

– Очень многие специалисты и болельщики отмечают, что после сборов "Крылья" очень сильно прибавили и буквально преобразились. Что можете сказать на этот счет? То время, которого не хватало в первой части сезона, удалось наверстать и сейчас команда реализует тренерские идеи, которые у вас были?

– Знаете, этот жесточайший календарь, который был в первом круге и который сейчас уже начался – у нас была пара матчей с 5-6-дневными паузами, а сейчас у нас опять начинается тройник: буквально через два дня нам вылетать в Томск и так далее. Этот график не позволял нам тренироваться. Футбол – такая игра, что часть знаний, которые тренер должен дать футболистам, они должны получать непосредственно на тренировках. Да, есть игра, да, есть теоретическая подготовка. Но важнейшая часть подготовительного процесса – это тренировка. У нас в первом круге практически не было тренировок в том формате, в котором они могли встречаться на сборах. У нас только были восстановительные и предыгровые, короткие занятия, где мы кое-как могли наше состояние в порядок привести перед следующей игрой, которая сразу же наступала. Отсюда же и отсутствие возможности передать влияние на игру. Такая возможность у нас появилась только на сборах. Не могу сказать, что мы до этого совсем уж играли плохо. Так нельзя сказать. Но та дополнительная уверенность, которая появилась на сборах, после матчей с очень хорошими командами, такими как "Сочи" и "Кайрат", она передается. А сейчас еще дополнительно у нас пара хороших в игровом плане игр у нас было с "Химками" и "Нижним Новгородом". Да, этот отрезок мы можем поставить себе в зачет. Но у нас очень длинный и сложный календарь. Впереди еще 14 игр. Мы уже сейчас единоличные лидеры после этого тура. Но нам надо в каждом матче и в каждом туре это подкреплять. А учитывая, что календарь у нас будет опять самый сложный, потому что только мы играем в Кубке России, то нам надо действительно показывать не только мастерство, но и характер. Нам будет тяжело и сейчас. Нам нельзя расслабляться, нельзя поддаваться эйфории. Нам нужно сделать свою работу.

– Какое место в вашей системе координат занимает Кубок России? И оцените соперника, с которым "Крылья" встретятся в четвертьфинале.

– Меня перед жеребьевкой спрашивали, кого я хотел бы как соперника. Я честно отвечал, что даже не хочу думать об этом. Я хочу выходить, играть, а загадывать, искать что-нибудь, чтобы нам повезло... Я такие мысли от себя гнал. Сейчас уже что есть, то есть. "Динамо" – тот соперник, с которым мы будем играть.

Так получилось, что я пару игр их смог посмотреть на сборах непосредственно. Но это было не с точки зрения соперника. Скажу так: мне нравится подход и мировоззрение всех, кто влияет на игру в этой команде. В первую очередь, тренер, спортивный директор. Они не боятся доверять молодым, они ставят очень быстрый, агрессивный, атакующий футбол. Может быть, в чемпионате они не наберут какие-то очки, но это игра, которая нравится зрителям. Это игра, которая будет влиять на развитие футболистов, они будут прибавлять. Мы сами смотрим похожим образом, во всяком случае, хотим смотреть на футбол. Под таким же углом. В чем-то, может быть, команды могут быть похожи: по молодости, по построению игры. Но в любом случае, фаворит, конечно "Динамо". Мы понимаем, эта команда идет в верхней части турнирной таблице. А мы все сделаем для того, чтобы показать себя лицом и с хорошей стороны. Какая для нас ценность матча? Эта игра только через месяц. Сейчас готовиться к нему, когда у нас через два дня игра в Томске... Нам надо сейчас решать свои задачи. Когда мы подойдем к дате следующего матча, мы, конечно, все проанализируем. И сейчас чуть больше будем смотреть за этой командой, понимая, что нужно найти сильные и слабые места, чтобы правильно против них организовать свою команду. И надеюсь, что тот матч пройдет уже при хорошей погоде, не против этого стадиона, но на "Самара Арене". И он будет для наших самарских болельщиков, таким матчем, от которого они получат удовольствие.

– Совсем недавно команде представили молодого и перспективного форварда Сергея Корниленко. На этой неделе он приступил к тренировкам с командой. Как он тренируется, в какой форме находится?

– Все-таки на перспективу мы его не брали, так скажем (смеется). Он сейчас тренируется, ему надо набрать форму. Он человек, который на этом стадионе, наверное, пару сотен матчей сыграл. Скажу, что он был легендой здесь. И он не может даже на пять минут выйти совсем неподготовленным, разобранным. Все то, что он здесь делал, это было в том числе ради зрителей, с которыми у него прекрасный контакт. Его действительно ценят. Он сейчас тренируется, чтобы показать, что он не может быть слабым. Он был здесь сильным, по-настоящему важным и нужным футболистом. И если он выйдет даже на какое-то время, он должен соответствовать своему имени. Насчет перспективы его на следующие сезоны, наверное, мы поулыбаемся и послушаем следующий вопрос.