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Хоккеисты тольяттинской «Лады» в очередном домашнем матче чемпионата ВХЛ обыграли казанский «Барс»

30 января 2023 12:36
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Хоккеисты тольяттинской «Лады» в очередном домашнем матче чемпионата ВХЛ обыграли казанский «Барс»

Хоккеисты тольяттинской «Лады» в очередном домашнем матче чемпионата ВХЛ обыграли казанский «Барс» со счетом – 3:1

Счет на 2-й минуте открыл защитник «Лады» Евгений Петриков, которого партнеры вывели на убойную позицию.

В середине первого периода Андрей Алексеев сравнял счет – 1:1. На 25-й минуте капитан «Лады» Михаил Мокин вывел хозяев вперед. В концовке периода хороший момент при выходе «2 против 1» был у Евгения Грошева, но в ворота форвард тольяттинцев не попал.

На 55-й минуте тольяттинцы получили численное преимущество в двух игроков, и Георгий Бусаров вколотил третью шайбу в сетку ворот Вячеслава Пексы. Счет 3:1 не изменился до финальной сирены, «Лада» одержала победу, сообщает ХК «Лада» Тольятти.

Шайбы забросили:
1:0 Петриков (Калетник, 01.36)
1:1 Алексеев (Макаров, 10.27)
2:1 Мокин (Медведев, 24.17)
3:1 Бусаров (Мокин, 56.18, бол.)

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