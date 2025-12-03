Я нашел ошибку
Это один из масштабных проектов модернизации первичного звена здравоохранения в регионе. Она расположена на 4 этажах и включает детское и взрослое отделения, стоматологические отделения для взрослых и детей, женскую консультацию, лечебно-профилактическое,
Вячеслав Федорищев оценил качество новой поликлиники в Смышляевке
Две работы из Самарской области вошли в список финалистов конкурса «Связующая нить»
Водитель сбил пешехода в Автозаводском районе Тольятти
В Волжском районе водитель рано утром сбил лося
В Самаре в 2026 году масштабно обновят лифты
Результатами участия в нацпроектах поделилась глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко
Губернатор Вячеслав Федорищев оценил новый ФОК в Смышляевке
экономике РФ потребуется свыше 12 млн новых работников до 2032 года
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
155
Сегодня, 3 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев посетил новый физкультурно-оздоровительный комплекс в п.г.т. Смышляевка Волжского района. Глава региона осмотрел объект, пообщался со спортсменами и тренерами.

«ФОК очень давно ждали в Волжском районе. Мы таких ФОКов построили в этом году четыре. Они имеют все необходимое для того, чтобы на территориях, где не было никогда спортивных залов, полностью обеспечить ребятам возможность заниматься спортом. Такую программу будем расширять, потому что она по-настоящему позволяет в местах, где нет больших ФОКов и спортивных залов, необходимую инфраструктуру создавать», — сказал губернатор.

В новом ФОКе занимаются дети и взрослые из Смышляевки и близлежащих населенных пунктов. Крытый физкультурно-оздоровительный комплекс включает универсальный спортивный зал и зал борьбы. ФОК предназначен для тренировок по игровым видам спорта, в числе которых мини-футбол, волейбол, гандбол, баскетбол. В зале борьбы будут проходить тренировки по дзюдо и другим видам единоборств.

«Условия хорошие, новый зал, смотрим, привыкаем. Раздевалки, душ созданы все условия. Удобный ковер, хорошо скручивается, раскладывается, можно еще другими видами спорта здесь заниматься», - отметил педагог дополнительного образования Валерий Сазонов.

При строительстве ФОКа использовались материалы отечественных производителей. Так, например, в универсальном спортивном зале установлено специальное покрытие с демпферной системой отечественного производства.

«Оно защищает суставы от повреждений. Когда спортсмены находятся в повышенных нагрузках, то не происходит травмирования. То есть это не просто паркет, там целая система под ним», - рассказал генеральный директор ООО «Символ» Алексей Гладун.

Отметим, что по итогам 2025 года в Самарской области будет построено 100 новых спортивных объектов. Перечень был сформирован в рамках подготовки к Международному форуму «Россия – спортивная держава». В их числе – и ФОК в Смышляевке.  

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

