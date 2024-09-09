Гонщик "Мега-Лады" Арсений Зубков - самый сильный юниор России

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В Тольятти на СТК имени Анатолия Степанова прошел финал личного первенства России по спидвею среди юниоров. Участие в соревнованиях принимали молодые спортсмены из Тольятти, Балаково, Октябрьского, Владивостока.



Лидеры гонки определились практически сразу - основное противостояние на треке развернулось между Арсением Зубковым из Тольятти и Павлом Нагибиным из Октябрьского. Победителя первенства определил 17-й заезд, в котором гонщики провели очную дуэль. Первым стал юниор "Мега-Лады" Арсений Зубков.



У Павла Нагибина из СТК "Башкирия" серебро, бронза у Семена Грехова - еще одного представителя Тольятти.

Фото: минспорта СО