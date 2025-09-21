Футболисты «Крыльев Советов» поехали на выездной матч против московского «Спартака» на такси

116

Футболисты самарского клуба «Крылья Советов» поехали на выездной матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» на такси. Об этом 21 сентября сообщил футболист Никита Чернов, пишут "Известия".

«Сегодня на матч добираемся на такси», — написал Чернов в своем Telegram-канале.

В пресс-службе «Спартака» заявили, что футболисты не смогли отправиться на автобусе из-за риска опоздать на матч.

«Из-за перекрытия улиц в центре Москвы возникли логистические трудности, был риск, что автобус не приедет вовремя. Приносим извинения гостям», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.