Форвард "Крыльев Советов" Никита Салтыков перейдет в столичный "Локомотив"

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19-летний нападающий подписал контракт с московским клубом в начале января нынешнего года.

По данным "Чемпионат.ру", "Крылья" получат за него от 30 до 35 млн рублей, еще 100 млн рублей уйдут на подъемные и выплаты агенту. При этом до конца сезона Салтыков останется в Самаре на правах аренды.

Никита Салтыков дебютировал в составе самарской команды летом прошлого года. Всего он сыграл в 21 матче и забил четыре гола. До этого молодой форвард был в аренде в тольяттинском "Акроне".

Сейчас рыночная стоимость игрока, по информации Transfermarkt, составляет 3 млн евро, пишет Сова.