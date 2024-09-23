FIDE проголосовала за сохранение ограничений для шахматистов из РФ и Белоруссии

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Генеральная ассамблея FIDE проголосовала за сохранение ограничений для российских и белорусских шахматистов. Об этом 22 сентября сообщается в Telegram-канале Федерации шахмат России (ФШР).

Уточняется, что перед голосованием совет FIDE порекомендовал Генассамблее полностью не снимать ограничения с российских и белорусских шахматистов, но разрешить детям до 12 лет и спортсменам с ограниченными возможностями (ОВЗ) из России и Белоруссии участвовать в командных международных соревнованиях, пишут "Известия".

Согласно данным голосования, 66 участников поддержали данное предложение, 41 человек проголосовал за сохранение ограничений, а 21 человек выступил за снятие санкций. В свою очередь 11 делегатов воздержались. Кроме того, 60 представителей не участвовали в Генассамблее.

Ранее, 13 сентября, FIDE отменила решение о временном исключении Федерации шахмат России. Причиной отмены решения стало уточнение комиссии об отсутствии полномочий для приостановки членства ФШР в FIDE, в связи с чем должны быть применены другие санкции.