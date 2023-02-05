Федор Емельяненко проиграл свой последний поединок в карьере

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко в воскресенье проиграл американцу Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Поединок стал последним в карьере Емельяненко, передает ТАСС.

Сам бой не продлился долго. После нескольких пропущенных Емельяненко ударов Бейдер завладел преимуществом, и рефери Херб Дин принял решение остановить бой после того, как фактически началось добивание со стороны Бейдера.

По словам представителей команды Емельяненко, россиянин не получил серьезных травм.

Сразу же после боя Емельяненко сложил перчатки и объявил о завершении карьеры. "С одной стороны, я огорчен, что не смог вас порадовать сегодня, с другой - очень рад, что вы болели за меня, - сказал после боя россиянин. - Мои друзья, бойцы собрались здесь. Я рад видеть их здесь, очень благодарен моим друзьям, что они пришли поддержать меня. Да, я буду с ребятами, с командой, буду тренировать. Я закончил [карьеру], спасибо всем".

Емельяненко заявил, что займется тренерской работой и будет продолжать руководить Союзом ММА России.

Емельяненко 46 лет, на его счету 40 побед и 7 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. Емельяненко является бывшим чемпионом организаций Pride ("Прайд"), Rings ("Рингс") и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо. В настоящий момент он возглавляет Союз ММА России.

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