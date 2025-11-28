Европейский гимнастический союз допустил россиян до своих турниров

Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) допустил спортсменов из России к участию в турнирах организации в нейтральном статусе. Об этом сообщила Федерация гимнастики России (ФГР).

Отмечается, что решение касается всех пяти видов спорта, входящих в компетенцию данной организации: спортивной гимнастики, художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и спортивной аэробики, пишет Смотрим.

"Для двух олимпийских видов спорта – спортивной и художественной гимнастики — это открывает доступ к квалификационным турнирам, на которых проходит отбор на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе", – говорится в сообщении на сайте ФГР.

Федерация гимнастики России рассказала, что в голосовании приняли участие делегаты 48 из 50 стран, входящих в Европейскую гимнастику. При этом россияне и белорусы право голоса не имели. По итогу 27 государств проголосовали за допуск спортсменов из России и Белоруссии.

Накануне Международная федерация дзюдо (IJF) вернула российским спортсменам право выступать под флагом РФ на международных соревнованиях.