Елизавета Бавыкина - чемпионка Сурдлимпиады, у Алексея Кудрина - вторая золотая медаль

Сегодня заключительный соревновательный день XXV Сурдлимпийских игр в Токио. С самого утра отличные новости пришли с трассы Сиздуоки, где проходили заезды велосипедистов в маунтинбайке в дисциплине кросс-кантри (XCO).
Победителями стали спортсмены из Самарской области!
Елизавета Бавыкина финишировала первой, а Анна Порецкова - третьей в гонке среди женщин.
Среди мужчин быстрейшим был Алексей Кудрин, который показал лучший результат и во вчерашней короткой гонке. Серебро у еще одного россиянина - Алексея Блажко из Курской области.
Все медали спортсменов Самарской области на XXV Сурдлимпийских играх:
Владислав Абрамов - теннис
в парном разряде с Дмитрием Долженковым - золото
Егор Гаврилов - велосипедный спорт
групповая гонка на шоссе - серебро
Алексей Кудрин - велосипедный спорт
маунтинбайк шорт-трек - золото
маунтинбайк кросс-кантри - золото
Елизавета Бавыкина - велосипедный спорт
групповая гонка на шоссе - бронза
маунтинбайк кросс-кантри - золото
Анна Порецкова - велосипедный спорт
маунтинбайк шорт-трек - золото
маунтинбайк кросс-кантри - бронза
Большой вклад в эти победы внесли спортивные школы Самарской области по велоспорту: ГАУ СШОР №7, СШ №9 «Велотол», СШОР №15 г.о. Самара, по теннису: СШОР №6 «Теннис», областная Спортивная федерация спорта глухих и Центр адаптивного спорта Самарской области, где можно узнать подробнее о занятиях спортом для лиц с нарушением слуха.
Фото: минспорта СО