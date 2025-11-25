Елизавета Бавыкина - чемпионка Сурдлимпиады, у Алексея Кудрина - вторая золотая медаль

133

Сегодня заключительный соревновательный день XXV Сурдлимпийских игр в Токио. С самого утра отличные новости пришли с трассы Сиздуоки, где проходили заезды велосипедистов в маунтинбайке в дисциплине кросс-кантри (XCO).

Победителями стали спортсмены из Самарской области!

Елизавета Бавыкина финишировала первой, а Анна Порецкова - третьей в гонке среди женщин.

Среди мужчин быстрейшим был Алексей Кудрин, который показал лучший результат и во вчерашней короткой гонке. Серебро у еще одного россиянина - Алексея Блажко из Курской области.

Все медали спортсменов Самарской области на XXV Сурдлимпийских играх:

Владислав Абрамов - теннис

в парном разряде с Дмитрием Долженковым - золото

Егор Гаврилов - велосипедный спорт

групповая гонка на шоссе - серебро

Алексей Кудрин - велосипедный спорт

маунтинбайк шорт-трек - золото

маунтинбайк кросс-кантри - золото

Елизавета Бавыкина - велосипедный спорт

групповая гонка на шоссе - бронза

маунтинбайк кросс-кантри - золото

Анна Порецкова - велосипедный спорт

маунтинбайк шорт-трек - золото

маунтинбайк кросс-кантри - бронза

Большой вклад в эти победы внесли спортивные школы Самарской области по велоспорту: ГАУ СШОР №7, СШ №9 «Велотол», СШОР №15 г.о. Самара, по теннису: СШОР №6 «Теннис», областная Спортивная федерация спорта глухих и Центр адаптивного спорта Самарской области, где можно узнать подробнее о занятиях спортом для лиц с нарушением слуха.

Фото: минспорта СО