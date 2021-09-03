До конца 2021 года “Крылья Советов” получат 243 млн рублей из бюджета Самарской области

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Об этом на заседании комитета по бюджету Самарской губернской думы сообщил глава профильного министерства Андрей Прямилов.

Самарский футбольный клуб “Крылья Советов” получит до конца 2021 года 243 млн рублей. Кроме того, “КС” выделено 215 млн рублей на покрытие задолженности, которая тянется с 2011 – 2012 гг. и уже стоила клубу потери лицензии.

Как рассказал член совета директоров клуба, депутат СГД Андрей Кислов, на данный момент размер задолженности клуба составляет 674 млн рублей. Эти деньги были взяты в Газбанке, который сейчас находится в состоянии банкротства. Долги согласился погасить банк “Солидарность”.

Ранее вернувшемуся в Премьер-Лигу клубу уже выделили 300 млн рублей. Тогда же прозвучала информация о том, что этот транш — не последний, пишет СитиТраффик.