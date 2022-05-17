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Дмитрий Азаров пожелал побед участницам турнира по художественной гимнастике в Тольятти

17 мая 2022 12:54
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Дмитрий Азаров пожелал побед участницам турнира по художественной гимнастике в Тольятти

Сегодня, 17 мая, в тольяттинском физкультурно-оздоровительном комплексе «Труд» проходит церемония закрытия и подведение итогов турнира по художественной гимнастике на призы заслуженного мастера спорта, трехкратной чемпионки мира и Европы Ксении Поляковой.

Успехов юным талантливым гимнасткам пожелал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров:

«Очень рад, что Самарская область, Тольятти принимает замечательный турнир, который собрал 650 прекрасных, талантливых спортсменок из многих регионов Российской Федерации. В нашей стране, и Самарская область не является исключением, благодаря национальным проектам, инициированным Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, создаются все условия для самореализации граждан и, конечно, для занятий спортом, в том числе для спорта высоких достижений. А отечественная, российская художественная гимнастика – это безусловно спорт самых высоких достижений, который есть в мире».

В Самарской области активно развивается спортивная инфраструктура: строятся новые гимнастические залы, физкультурно-оздоровительные комплексы, манежи, дворцы спорта. Помимо этого, в регионе воспитано немало спортсменов, чемпионов, на которых можно равняться подрастающему поколению. В их числе – Ксения Полякова, трехкратная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике, которая после окончания спортивной карьеры осталась жить и работать в Самаре тренером по художественной гимнастике. Спортсменка растит достойную смену, ставит перед собой целью воспитание нового поколения гимнасток, прославляющих родную Самарскую область.

«Дети приходят в этот вид в очень юном возрасте. И это огромный труд и родителей, и детей, и педагогов - привить им чувство ответственности, умение преодолевать сложности. Уже сегодня среди моих учениц много перспективных спортсменок, их видно уже и в 5-6 лет. Главное терпение, целеустремленность и труд, и тогда они смогут достичь целей и спортивных побед», - рассказала Ксения Полякова.

Турнир по художественной гимнастике на призы заслуженного мастера спорта, трехкратной чемпионки мира и Европы Ксении Поляковой в этом году проводится в Тольятти уже во второй раз. В этом году масштабы мероприятия выросли: более 650 гимнасток не только из Самарской области, но и из других регионов России. Турнир проводится при поддержке компании «Уралхим». В прошлом году компания запустила межрегиональную программу «Миссия чемпиона», направленную на пропаганду спорта и здорового образа жизни. Проект предполагает проведение турниров и мастер-классов с участием звезд мирового спорта, культуры, здравоохранения. Его основная цель - развитие спортивных и молодежных инициатив в Самарской области, знакомство подрастающих спортсменов с выдающимися чемпионами. Первым мероприятием в регионе в рамках этого проекта стал открытый турнир по художественной гимнастике Ксении Поляковой.

«Спорт сегодня является социальным лифтом для молодежи, для детей. Для нас важно, чтобы спорт был максимально доступным: была тренировочная база, проводились соревнования, на которых куются чемпионы, будущие звезды. Для нас важно, чтобы дети, которые приходят заниматься в спортивные залы, могли максимально реализовать все свои возможности, весь потенциал, – отметил советник генерального директора по спорту и молодежной политике «Уралхима» Радмир Габдуллин – Всем спортсменам желаю реализации поставленных задач. У вас есть достойный пример и очень яркие спортивные традиции региона».

Теги: Дмитрий Азаров

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