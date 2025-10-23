Я нашел ошибку
Главные новости:
Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште
Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште
В Госдуме рассказали о штрафах за отсутствие прописки
В Госдуме рассказали о штрафах за отсутствие прописки
квартиры с балконами и без них теперь стоят одинаково
Квартиры с балконами и без них теперь стоят одинаково
Подготовка к XIII Международному спортивному форуму «Россия — спортивная держава» переходит в финальную стадию
Подготовка к XIII Международному спортивному форуму «Россия — спортивная держава» переходит в финальную стадию
Судебные приставы добились приведения в порядок кровли детского сада в Самаре
Судебные приставы добились приведения в порядок кровли детского сада в Самаре
В Самаре начали играть в лапту!
В Самаре начали играть в лапту!
почти две трети жителей Самары дарят подарки коллегам
Почти две трети жителей Самары дарят подарки коллегам
1 380 000 рублей выманили мошенники у жительницы Тольятти
1 380 000 рублей выманили мошенники у жительницы Тольятти
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.65
0.3
EUR 94.75
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Для спорта слепых Самарской области выдался богатый на медали октябрь

23 октября 2025 09:41
174
Для спорта слепых Самарской области выдался богатый на медали октябрь

Со 2 по 10 октября в г. Кострома, Костромская область состоялся чемпионат России по виду спорта «спорт слепых», дисциплина - шашки - русские командные соревнования.

В турнире приняли участие 12 команд по 3 спортсмена в составе каждой из 10 субъектов РФ.

Команда Самарской области выступала в следующем составе: гроссмейстер России Архипова Виктория Витальевна и мастера спорта России Галиев Эмиль Альфисович и Архипов Сергей Викторович.

Уверенно и в очередной раз команда Самарской области подтвердила титул «чемпионов России», завоеванный ими также в 2023 и 2024 годах.

Команда Самарской области в полном составе принимает участие в чемпионате мира по русским шашкам, который походит с 19 по 31 октября в Турции.

Со 2 по 10 октября в городе Кострома прошло первенство России по виду спорта «спорт слепых» спортивная дисциплина – шахматы.

В турнире приняли участие 13 спортсменов из 7 регионов России.

В зачёте среди юниоров 17-23 года первое место с результатом 7 очков из 8 занял кандидат в мастера спорта из Самарской области Егор Кустовский, опередивший по дополнительным показателям представителя Воронежской области, кандидата в мастера спорта Александра Помитова, показавшего такой же результат. Замкнул призовую тройку ещё один спортсмен, представляющий Самарскую область, кандидат в мастера спорта Дмитрий Писнов, в активе которого 4,5 очка.

С 17 по 19 октября в г. Копейске Челябинской области в ФОК имени Э.Б.Булатова прошел кубок России по виду спорта «спорт слепых» спортивная дисциплина – армрестлинг.

Самарскую область представляла спортсменка из Чапаевска Елена Матренина. Она выступала в категории свыше 70 кг и завоевала бронзовую медаль. В общекомандном зачете Самарская область заняла третье место.

К соревнованиям Елену готовил тренер высшей категории, основатель школы армрестлинга «Чемпион» Дмитрий Олегович Гребенюк.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
22 октября 2025  20:36
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
347
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
22 октября 2025  20:06
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
317
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
22 октября 2025  17:39
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
454
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
22 октября 2025  13:31
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
341
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
22 октября 2025  12:34
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
338
Весь список