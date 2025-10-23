Для спорта слепых Самарской области выдался богатый на медали октябрь

174

Со 2 по 10 октября в г. Кострома, Костромская область состоялся чемпионат России по виду спорта «спорт слепых», дисциплина - шашки - русские командные соревнования.

В турнире приняли участие 12 команд по 3 спортсмена в составе каждой из 10 субъектов РФ.

Команда Самарской области выступала в следующем составе: гроссмейстер России Архипова Виктория Витальевна и мастера спорта России Галиев Эмиль Альфисович и Архипов Сергей Викторович.

Уверенно и в очередной раз команда Самарской области подтвердила титул «чемпионов России», завоеванный ими также в 2023 и 2024 годах.

Команда Самарской области в полном составе принимает участие в чемпионате мира по русским шашкам, который походит с 19 по 31 октября в Турции.

Со 2 по 10 октября в городе Кострома прошло первенство России по виду спорта «спорт слепых» спортивная дисциплина – шахматы.

В турнире приняли участие 13 спортсменов из 7 регионов России.

В зачёте среди юниоров 17-23 года первое место с результатом 7 очков из 8 занял кандидат в мастера спорта из Самарской области Егор Кустовский, опередивший по дополнительным показателям представителя Воронежской области, кандидата в мастера спорта Александра Помитова, показавшего такой же результат. Замкнул призовую тройку ещё один спортсмен, представляющий Самарскую область, кандидат в мастера спорта Дмитрий Писнов, в активе которого 4,5 очка.

С 17 по 19 октября в г. Копейске Челябинской области в ФОК имени Э.Б.Булатова прошел кубок России по виду спорта «спорт слепых» спортивная дисциплина – армрестлинг.

Самарскую область представляла спортсменка из Чапаевска Елена Матренина. Она выступала в категории свыше 70 кг и завоевала бронзовую медаль. В общекомандном зачете Самарская область заняла третье место.

К соревнованиям Елену готовил тренер высшей категории, основатель школы армрестлинга «Чемпион» Дмитрий Олегович Гребенюк.