День физкультурника в Самаре, как это было: ФОТО

231

На второй очереди самарской набережной 10 августа прошел День физкультурника. Несмотря на угрозы ливней, погода оказалась вполне симпатичной, и сакмарцев на спортивный праздник собралось множество.

В течение дня работали 45 интерактивных площадок, на которых гости праздника могли попробовать свои силы в самых разных видах - волейболе, стрельбе, тхэквондо, скалолазании, современном мечевом бое, шахматах, армрестлинге, следж-хоккее и многих других.

Активное участие в работе площадок принимали и дети, в взрослые. Также для гостей работали зоны аквагрима, мастерклассы и другие развлечения.

Корреспондент НИА Самара побывал на месте работы спортивных площадок и предлагает еще раз посмотреть, как проходил праздник спорта.

Фото: Дильдина Светлана