Дарья Шаповалова из Самары - чемпионка мира по бодибилдингу

104

С 14 по 16 ноября в Испании в городе Санта-Сусанна проходил женский чемпионат мира по бодибилдингу и фитнесу.

В составе сборной России выступила самарская спортсменка Дарья Шаповалова, действующая победительница чемпионата страны.

Дарья взяла золото в категории до 168 см в дисциплине «артистический фитнес» и стала победительницей абсолютного первенства.

Спортсменка готовилась к соревнованиям при поддержке Федерации бодибилдинга Самарской области.

Фото: Федерация бодибилдинга России - ФББР/минспорта СО