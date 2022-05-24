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Даниил Медведев вышел во второй круг "Ролан Гаррос"

24 мая 2022 17:50
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Медведев одержал первую победу после операции .

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа, сообщает РИА Новости.

Во встрече первого раунда Медведев одержал победу над аргентинцем Факундо Багнисом со счетом 6:2, 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 40 минут.

Медведев выполнил 12 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал восемь брейк-пойнтов из 13. В активе Багниса два брейк-пойнта из девяти.

Эта победа стала для россиянина первой после операции по удалению грыжи. 17 мая он сыграл свой первый матч за последние полтора месяца. Во втором раунде турнира в Швейцарии Медведев проиграл французу Ришару Гаске.

В следующем круге турнирна Большого шлема Медведев сыграет с Ласло Джере из Сербии.

 

Фото:  РИА Новости

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