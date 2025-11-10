Четверо спортсменов из Самарской области - призеры первенства мира по универсальному бою

В Турции завершились чемпионат и первенство мира по универсальному бою в дисциплине «средства защиты». Участниками стали 300 спортсменов из 28 стран мира.
В составе сборной России шесть человек представляли Самарскую область. Четверо из них стали призерами первенства.
16-17 лет
Никита Волков - бронза
14-15 лет
Михаил Артемов - золото
Ани Зограбян - серебро
Артем Московский - бронза
Также в соревнованиях выступили Шамиль Волгин и Иван Фирсов. Иван стал серебряным призером неофициального первенства среди участников 12-13 лет.
Сборная России стала первой в общем командном зачете.
Фото: минспорта СО