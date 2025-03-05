«Будущее зависит от тебя»: победителями регионального этапа турнира стали команды тольяттинского центра «Единство»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В преддверии праздника эксперт посоветовала обратить внимание на главный символ весны — тюльпаны.
Как выбрать цветы на 8 Марта
Произведения классиков и современных композиторов исполнили солисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.
Праздничный концерт и флешмоб, приуроченный к 8 Марта, прошли на самарском вокзале
Обвиняемая незаконно начислила сотрудникам, неосведомленным о незаконных действиях, заработную плату на общую сумму около 740 тысяч рублей, а затем распорядилась деньгами по своему усмотрению.
Главбух самарского детсада ответит перед судом за мошенничество
И более 40 колодцев расположенных на тротуарах, в том числе на пешеходной части улицы Ленинградской.
С начала года в Самаре капитально отремонтировали 117 колодцев в границах дорог
Среди материалов экспозиции можно найти многочисленные словари и справочники по русскому языку.
В СОУНБ открылась книжная выставка «Быть грамотным – модно!» в преддверии «Тотального диктанта»
Сотрудники части провели для детей увлекательную встречу, на которой рассказали о своей работе, истории самарской пожарной службы и напомнили о важных правилах пожарной безопасности.
Самарские школьники посетили пожарную часть, где узнали много нового и интересного
В Самаре ночью -1, -3°С, днем 0, +2°С.
6 марта в регионе днем мокрый снег, до +2°С
Новая экспозиция «Путешествие по России» объединяет историю, традиции и современные достижения всех федеральных округов.
В Национальном центре «Россия» состоялось официальное открытие проекта «Путешествие по России»
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.24
-0.01
EUR 93.9
1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Праздничный концерт и флешмоб, приуроченный к 8 Марта, прошли на самарском вокзале
Представители совета ветеранов ГУ МВД СО провели Урок мужества с учащимися подшефного полицейского класса
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о женщинах-архитекторах Самары
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

«Будущее зависит от тебя»: победителями регионального этапа турнира стали команды тольяттинского центра «Единство»

5 марта 2025 17:41
189
В регионе завершились соревнования по футболу среди команд организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и школ-интернатов.

В Самарской области завершились соревнования по футболу среди команд организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и школ-интернатов.

Турнир прошел при поддержке министерства спорта, министерства образования и министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области. Матчи принимала «МТЛ Арена».

На открытии участников приветствовал заместитель председателя Самарской областной федерации футбола Дмитрий Развеев.

В соревнованиях приняли участие команды из семи учреждений:

ГКУ СО Тольяттинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония»

ГКУ СО Тольяттинский социальный приют для детей и подростков «Дельфин»

ГКУ СО Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство» городского округа Тольятти

ГКУ СО Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Иволга» городского округа Самара

ГКУ СО Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Искра» городского округа Сызрань

ГКУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения «Ровесник» городского округа Самара

ГКУ СО Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наш дом»,  Новокуйбышевск

Среди игроков 2012-2013 годов рождения победителями и призерами стали:

«Единство» Тольятти
«Гармония» Тольятти
«Дельфин» Тольятти

В старшей группе, где играли ребята 2010-2011 годов рождения, сильнейшими стали:

«Единство» Тольятти
«Дельфин» Тольятти
«Иволга» Самара

Команды-победительницы представят Самарскую область во втором, окружном этапе всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя».

 

Фото:  Maxim Kalinkin/ минспорта СО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
6 марта местами в Самарской области ожидается сильный мокрый снег
5 марта 2025  13:57
6 марта местами в Самарской области ожидается сильный мокрый снег
249
Губернатор Вячеслав Федорищев назначил Юрия Козаренко своим помощником по развитию беспилотных авиационных систем
5 марта 2025  12:23
Губернатор Вячеслав Федорищев назначил Юрия Козаренко своим помощником по развитию беспилотных авиационных систем
407
В Самарской области продлено ограничение движения для транспортных средств
5 марта 2025  11:54
В Самарской области продлено ограничение движения для транспортных средств
273
5 марта в Самарской области включат сирены
4 марта 2025  13:31
5 марта в Самарской области включат сирены
543
Губернатор подчеркнул, что бюджет должен рассматриваться не только как источник финансирования, но и как программный документ, отражающий достижение целей региона. 
3 марта 2025  21:44
Вячеслав Федорищев дал поручения по новым походам к бюджетной политике региона
627
Весь список