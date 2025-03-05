«Будущее зависит от тебя»: победителями регионального этапа турнира стали команды тольяттинского центра «Единство»

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В Самарской области завершились соревнования по футболу среди команд организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и школ-интернатов.

Турнир прошел при поддержке министерства спорта, министерства образования и министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области. Матчи принимала «МТЛ Арена».

На открытии участников приветствовал заместитель председателя Самарской областной федерации футбола Дмитрий Развеев.

В соревнованиях приняли участие команды из семи учреждений:

ГКУ СО Тольяттинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония»

ГКУ СО Тольяттинский социальный приют для детей и подростков «Дельфин»

ГКУ СО Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство» городского округа Тольятти

ГКУ СО Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Иволга» городского округа Самара

ГКУ СО Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Искра» городского округа Сызрань

ГКУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения «Ровесник» городского округа Самара

ГКУ СО Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наш дом», Новокуйбышевск

Среди игроков 2012-2013 годов рождения победителями и призерами стали:

«Единство» Тольятти

«Гармония» Тольятти

«Дельфин» Тольятти

В старшей группе, где играли ребята 2010-2011 годов рождения, сильнейшими стали:

«Единство» Тольятти

«Дельфин» Тольятти

«Иволга» Самара

Команды-победительницы представят Самарскую область во втором, окружном этапе всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя».

Фото: Maxim Kalinkin/ минспорта СО