Более 340 детей занимаются в новом ФОКе «Чемпион» в Самаре

В Самаре открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Чемпион». Строительство и отделка здания завершены в 2025 году, выполнено благоустройство прилегающей территории: проведено озеленение, установлены уличные тренажеры и уложено безопасное покрытие. На сегодняшний день в ФОКе занимаются более 340 человек.

«Самаре нужны новые современные спортивные объекты. Важно, чтобы спорт для разных поколений самарцев был доступен. Мы будем продолжать возводить городские оздоровительные комплексы в каждом районе города. В новом ФОКе уже ведутся занятия по 10 видам спорта, скоро будут организованы отдельные группы для занятий жителей района с тренерами по месту жительства, в том числе и адаптивных занятий для ветеранов специальной военной операции»,

– сказал глава города Самары Иван Носков. (https://t.me/ivan_noskov_samara)

Всего учебно-тренировочный процесс на базе нового ФОКа в настоящее время осуществляют 9 муниципальных спортивных школ по 10 спортивным дисциплинам: художественной гимнастике, футболу, волейболу, баскетболу, акробатическому рок-н-роллу, спортивной аэробике, греко-римской борьбе, тхэквондо, гиревому и чир спорту.

Дополнительный набор детей на базе нового ФОКа проводится Спортивной школой № 4 «Аврора» в физкультурно-оздоровительную группу по греко-римской борьбе. По вопросам зачисления необходимо обращаться в спортивную школу по телефону 261-87-17.

Фото предоставила горадминистрация